Глава государства провел беседу с коллегой из Казахстана

Глава государства провел беседу с коллегой из Казахстана16.12.2016 10:09
ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил главу Казахстана с главным национальным праздником, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-казахского сотрудничества по приоритетным направлениям. Кроме того, Нурсултан Назарбаев пригласил нового коллегу посетить Республику с визитом в удобное для него время.
УЗИНФОРМ