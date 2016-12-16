



Глава государства провел беседу с коллегой из Казахстана



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил главу Казахстана с главным национальным праздником, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-казахского сотрудничества по приоритетным направлениям. Кроме того, Нурсултан Назарбаев пригласил нового коллегу посетить Республику с визитом в удобное для него время. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи