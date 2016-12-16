



Глава государства поздравил нового короля Малайзии



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание королю Малайзии Мухаммаду V Янгу ди-Пертуану Агонгу XV с поздравлениями по случаю его восшествия на престол. В своем послании Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных партнерских и дружеских отношений с Малайзией, пожелал королю долгих лет жизни, здоровья, огромных успехов, а народу Малайзии – мира, прогресса и процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи