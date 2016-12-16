Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем внешнеполитического ведомства Великобритании

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент заместителем министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Аланом Дунканом.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, торговля и экономика, инвестиции, наука, образование, культура, а также обмену мнениями по региональной и международной проблематике.

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