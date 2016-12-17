Глава государства провел встречу с представителем МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Аланом Дунканом, прибывшим с визитом в Ташкент для обсуждения актуальных вопросов узбекско-британского сотрудничества.

В ходе аудиенции стороны обменялись мнениями по всем приоритетным направлениям двусторонних отношений.

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