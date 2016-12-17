Новый глава государства провел кадровые перестановки в руководстве регионов

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15-16 декабря вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую, Сырдарьинскую, Бухарскую и Сурхандарьинскую области, где принял участие в сессиях областных Кенгашей народных депутатов и провел ряд кадровых перестановок.

В ходе проведенных заседаний новый глава государства выступил перед депутатами, обозначив в своих речах имеющиеся достижения и недостатки в развитии регионов, а также задачи по улучшению их социального и экономического положения. В данной связи была подчеркнута необходимость повышения ответственности руководителей органов управления областей.

По решению Президента было сменено руководство областей, а также ряд чиновников получили выговоры и предупреждения за допущенные в работе недостатки.

Так, новым хокимом Сырдарьинской области вместо Ойбека Ашурматова, перешедшего на другую работу, стал Гофуржон Ганиевич Мирзаев, ранее работавший ответственным работником аппарата Президента Республики Узбекистан.

На пост хокима Ташкентской области Президент представил Шукурулло Хабибуллаевича Бабаева, ранее являвшегося директором Ангренского шинного завода. Соответственно, от должности исполняющего обязанности хокима области в связи с переходом на другую работу был освобожден Ислом Эргашходжаев.

Также был объявлен выговор председателю Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Д.Хидоятову.

На должность нового руководителя Бухарской области вместо Мухиддина Эсанова был представлен Уктам Барноев, работавший председателем правления акционерного общества "Узагрокимё".

Новым хокимом Сурхандарьинской области вместо Тожимурода Мамараимова был избран Эркин Турдимов, работавший в должности хокима Навоийской области.

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