Шавкат Мирзиёев продолжает принимать поздравления по случаю победы на выборах

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, недавно вступивший в должность, продолжает получать поздравительные послания от зарубежных коллег и партнеров страны по случаю своей победы на выборах.

В частности, нового главу государства поздравили Президент Французской Республики Франсуа Олланд, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Эмир Государства Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси, Король Швеции Карл XVI Густав, Президент Румынии Клаус-Вернер Йоханнис, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Ал Нахаян, от имени Европейского Совета Дональд Туск, от имени Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, Король бельгийцев Филипп, Президент Республики Финляндия Саули Нийнистё, Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили.

Также поздравительные телеграммы направили заместитель Эмира Государства Катар Абдулла бин Хамад Ал Тани, премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар Абдулла бин Насир бин Халифа Ал Тани, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, председатель Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном, заместитель премьер-министра, министр финансов Японии Таро Асо, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф Аль-Усаймин, президент Исламского банка развития Бандар Хаджар, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Лейси Свинг, председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь, президент и главный исполнительный директор компании "Мицубиши Корпорейшн" Такехико Какиучи, президент компании "Фуджицу" Тацуя Танака, президент компании "Поско ДЭУ" Ким Ёнг Санг, исполнительный директор компании “Риетер холдинг” Норберт Клаппер, главный исполнительный директор компании "Ван де Виль" Чарльз Бодуин, президент университета Васеда Каору Камата, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского Митрополичьего округа Викентий, Постоянный координатор ООН в Узбекистане Стефан Приснер, Генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон, заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Эмирата Абу Даби Шейх Мухаммад бин Заид Ал Нахаян, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак, специальный представитель Генерального Секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Петко Драганов, региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Томас Кунце, генеральный директор Научно-исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры доктор Халит Эрен, председатель Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент Американо-узбекской торговой палаты Стивен Надерни, президент компании "Дженерал моторс интернэшнл" Стефан Якоби, вице-президент Узбекско-швейцарской торгово-промышленной палаты Хайнц Висслинг, президент компании "Шиндонг Ресорсез" Ким Ёнг Гу, старший корпоративный советник "Мицубиши Корпорейшн", председатель Японско-узбекского комитета по экономическому сотрудничеству Микио Сасаки.

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