Курсы валют в Узбекистане на/c 19 декабря

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 19 декабря 2016 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,347.53 (702) 1 сингапурский доллар 2,224.07 (124) 1 канадский доллаp 2,412.87 (752) 1 шведская крона 344.24 (156) 1 юань ренминби 463.36 (756) 1 швейцарский франк 3,138.47 (208) 1 датская кpона 452.69 (784) 1 диpхам ОАЭ 876.05 (352) 1 исландская кpона 28.32 (818) 1 египетский фунт 174.39 (392) 10 японских иен 274.00 (826) 1 фунт стеpлингов 4,014.87 (410) 10 южнокорейских вон 27.11 (840) 1 доллаp США 3,217.56 (414) 1 кувейтский динар 10,528.32 (949) 1 новая турецкая лира 917.78 (422) 100 ливанских фунтов 213.69 (960) 1 СДР 4,313.20 (458) 1 малайзийский ринггит 718.69 (978) 1 евро 3,426.24 (578) 1 норвежская крона 371.58 (980) 1 гривна 122.19 (643) 1 российский рубль 52.10 (985) 1 польский злотый 760.69

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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