



Нового главу Узбекистана поздравляют зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. На имя вновь избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравительные послания от зарубежных коллег и глав правительств и сотрудничающих со страной компаний и организаций. Так, поздравления прислали премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф,Король Марокко Мохаммед VI, премьер-министр Малайзии Дато Сри Мохд Наджиб, Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович, Президент Государства Палестина, Председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас, председатель правления "Чайна рейлвей танел груп" Юй Баолинь, президент Агентства науки и технологий Японии Мичинари Хамагучи, президент компании "Агротек", общественный деятель (Австрия) Борис Кандов, президент Немецко-узбекского общества Вольф Бауэр. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи