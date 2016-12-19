Президент Узбекистана выразил соболезнования турецкому народу

Президент Узбекистана выразил соболезнования турецкому народу19.12.2016 18:00
ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Кайсери, унесшего 17 декабря множество человеческих жизней.
В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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