



Президент Узбекистана выразил соболезнования турецкому народу



ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Кайсери, унесшего 17 декабря множество человеческих жизней. В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи