



Выражены соболезнования руководству РФ



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором выразил соболезнования по случаю убийства Посла России в Турции Андрея Карлова. В своем послании глава Узбекистана передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким российского дипломата и решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма. В данной связи посольство России в Ташкенте сегодня посетила делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, который выразил соболезнования Послу Владимиру Тюрденеву и сделал запись в Книге соболезнований. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи