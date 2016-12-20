Выражены соболезнования руководству РФ

Выражены соболезнования руководству РФ20.12.2016 18:21
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором выразил соболезнования по случаю убийства Посла России в Турции Андрея Карлова.
В своем послании глава Узбекистана передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким российского дипломата и решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма.
В данной связи посольство России в Ташкенте сегодня посетила делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, который выразил соболезнования Послу Владимиру Тюрденеву и сделал запись в Книге соболезнований.
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