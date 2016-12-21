Глава государства принял в гражданство Узбекистана 179 человек

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О приеме в гражданство Республики Узбекистан", в соответствии с которым в гражданство Узбекистана было принято 179 человек из числа коренных жителей Республики, оказавшихся по различным объективным и другим жизненным обстоятельствам за пределами страны к моменту вступления в силу Закона "О гражданстве Республики Узбекистан".

В настоящее время данные граждане постоянно проживают на территории Узбекистана.

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