В Узбекистане объявили очередной призыв

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы".

Документом предписывается в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О всеобщей воинской обязанности и военной службе":

1. Призвать в феврале-марте 2017 года на срочную военную службу граждан Республики Узбекистан призывного возраста, не имеющих права на отсрочку от призыва.

Граждан, годных к несению срочной военной службы и не имеющих права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемых в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, зачислить в мобилизационный призывной резерв.

2. Уволить в феврале-апреле 2017 года в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.Махмудова.

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