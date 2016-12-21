Узбекистан и Азербайджан провели межмидовские консультации

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершили двухдневную работу консультации по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Азербайджана, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация МИД Азербайджана во главе с заместителем начальника управления международного права и договоров Джейхуном Шахвердиевым.

Мероприятие было организовано с целью инвентаризации существующей двусторонней договорно-правовой базы и обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

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