



Погода в Узбекистане на 23 декабря



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 23-26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 0-2о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о мороза. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 0-5о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи