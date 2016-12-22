Погода в Узбекистане на 23 декабря

Погода в Узбекистане на 23 декабря22.12.2016 19:07
ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
23-26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 0-2о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 0-5о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.
УЗИНФОРМ