



Погода в Узбекистане на 24 декабря



ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 24-26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8о мороза, днем 1о мороза-1о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о мороза, по Хорезмской области 7-12о мороза, днем 0-5о мороза. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, днем 5-10о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи