Погода в Узбекистане на 24 декабря

Погода в Узбекистане на 24 декабря23.12.2016 19:07
ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
24-26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8о мороза, днем 1о мороза-1о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о мороза, по Хорезмской области 7-12о мороза, днем 0-5о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, днем 5-10о мороза.
УЗИНФОРМ