Визит главы МИД Казахстана в Ташкент

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с рабочим визитом министр иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Идрисов.

Сегодня он провел в Ташкенте встречу со своим коллегой, главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым и был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных встреч состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-казахских отношений, приоритетными направлениями которых были названы политика, торговля, экономика, инвестиции, транспорт и связь, международное сотрудничество.

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