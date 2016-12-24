Погода в Узбекистане на 25 декабря

Погода в Узбекистане на 25 декабря24.12.2016 19:07
ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
25-26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о мороза, днем 3-5о тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, по Устюрту до 15о мороза, днем 0-5о тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, по северу Навоийской области до 15о мороза, днем 2-7о тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 5-10о тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о мороза, днем 0-5о мороза.
УЗИНФОРМ