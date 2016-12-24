Нового главу Узбекистана поздравляют коллеги

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравительные послания по случаю его победы на выборах на пост главы государства.

Так, Шавката Мирзиёева поздравили Абдуллах II бин аль-Хусейн, Король Хашимитского Королевства Иордания, Хаджи Хассанал Болкиах, Султан Брунея-Даруссалама, Николае Тимофти, Президент Республики Молдова, Биньямин Нетаньяху, Премьер-министр Государства Израиль, Рауль Кастро Рус, председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба, премьер-министр, министр обороны Хашимитского Королевства Иордания Хани аль-Мулки, депутат Европарламента, заместитель руководителя Делегации по парламентскому сотрудничеству "ЕС-Узбекистан" Улрике Мюллер, старший вице-президент, глава компании "Эйрбас Хеликоптэрс" по Европе Оливьер Мишалон, президент Демократической партии, депутат Палаты советников парламента Японии Ренхо, президент партии "Комейто" (Япония) Нацуо Ямагучи, председатель Совета директоров корпорации "НЕК" Нобухиро Эндо, генеральный директор компании "Инжиниринг Доберсек" Инг Альбин Доберсек, президент швейцарского медицинского фонда "Юрэйжа хат" Пауль Фогт, председатель Совета директоров холдинга "АМКОДОР" Александр Шакутин.

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