Погода в Узбекистане на 26 декабря

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Погода в Узбекистане на 26 декабря25.12.2016 19:07
ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 6-8о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла; по Устюрту ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла; по северу Навоийской области ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.ф
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах к вечеру возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3-8о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, в отдельных районах осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла.
УЗИНФОРМ