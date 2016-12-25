



Погода в Узбекистане на 26 декабря



ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 26 декабря по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 6-8о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла; по Устюрту ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла; по северу Навоийской области ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.ф в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, в отдельных районах дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах к вечеру возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3-8о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи