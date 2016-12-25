



Рабочий визит президента Кыргызстана в Узбекистан



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря в Узбекистан с рабочим визитом прибыл Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. По прилету в Самарканд глава Кыргызстана в сопровождении своего узбекского коллеги Шавката Мирзиёева посетил место упокоения первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. Затем Ш.Мирзиёев и А.Атамбаев посетили узбекско-германское совместное предприятие "JV MAN Auto-Uzbekistan", где ознакомились с ходом производства автомобилей, после чего проследовали во дворец "Форумлар мажмуаси" и провели здесь переговоры на высшем уровне по актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Было достигнуто решение об увеличении поставок в Кыргызстан сельскохозяйственной техники и удобрений, электротехнической и промышленной продукции, текстиля, мебели и т.д. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи