Глава государства сменил руководство Джизакской, Самаркандской и Навоийской областей

ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23-25 декабря вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Джизакскую, Самаркандскую и Навоийскую области страны, чтобы ознакомиться с текущим положением дел в данных регионах.

Глава государства также принял участие в сессиях областных Кенгашей народных депутатов, на которых выступил перед депутатами, обозначив в своих речах имеющиеся достижения и недостатки в развитии регионов, а также задачи по улучшению их социального и экономического положения, а также провел ряд кадровых перестановок.

В частности, в связи с переходом на другую работу от должности хокима Джизакской области был освобожден Сайфиддин Исмаилов. По представлению Президента новым главой администрации Джизакской области был избран Улугбек Узаков, работавший в должности заведующего департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан.

По представлению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева новым хокимом Самаркандской области был избран Химмат Окбутаев, работавший в должности первого заместителя хокима Самаркандской области.

В Навоийской области на должность хокима Навоийской области главой государства был представлен Кобул Турсунов, работавший председателем Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Сената Олий Мажлиса.

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