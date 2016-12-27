Делегация Афганистана посетила узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающая с визитом в Ташкенте делегаци Исламской Республики Афганистан в составе старшего советника Президента по экономическим вопросам Хумаюна Каюми и специального представителя Президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Мухаммада Шокира Коргара посетила МИД Узбекистана, где их принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства.

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