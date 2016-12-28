Узбекистан и Таджикистан провели заседание межправкомиссии

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Душанбе завершило двухдневную работу заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, которое проходило под председательством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Рустама Азимова и первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида.

Основными темами проведенной встречи стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, промышленности, спорта и здравоохранения, реализации новых совместных инвестиционных проектов.

По итогам была достигнута договоренность о проведении очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан в Ташкенте в 2017 году.

УЗИНФОРМ