Новый посол Турции приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Ахмет Башар Шен, приступающий к работе в Ташкенте. Его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, обсудили вопросы углубления межмидовского взаимодействия.

Напомним, что с февраля 2014 по декабрь текущего года послом Турции в Ташкенте являлся Намик Гунер Эрпул.

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