



Президент Узбекистана подписал указ



ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц", направленный на устранение системных недостатков в организации работы государственных органов с обращениями, связанных с нарушениями порядка и сроков их рассмотрения, проявлениями формализма, бюрократизма и волокиты. Дкументом предписывается в связи с провозглашением 2017 года "Годом диалога с народом и интересов человека", принимая во внимание многочисленные положительные отзывы населения о работе Виртуальной приемной Премьер-министра Республики Узбекистан, в целях практического утверждения в деятельности государственных органов всех уровней принципа "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу", а также внедрения качественно новой системы работы с обращениями физических и юридических лиц:



1. Создать: Народную приемную Президента Республики Узбекистан на базе Приемной граждан Управления делами аппарата Президента Республики Узбекистан;

Народные приемные Президента Республики Узбекистан (далее – Народные приемные) в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения);

Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан (далее – Виртуальная приемная). 2. Определить основными задачами Народных приемных и Виртуальной приемной: организацию прямого диалога с населением, обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц (далее – обращения), направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;

создание условий для безусловной реализации конституционных прав граждан на обращение к Президенту Республики Узбекистан, в Олий Мажлис, аппарат Президента Республики Узбекистан, Правительство, органы государственного управления, судебные, правоохранительные и контролирующие органы, органы государственной власти на местах, иные государственные организации (далее – государственные органы) и органы хозяйственного управления;

организацию полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную, в строгом соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц";

осуществление системного мониторинга и контроля за рассмотрением обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную и направленных по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

проведение приема физических лиц и представителей юридических лиц с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления, в том числе посредством видеоконференцсвязи;

широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе с обращениями путем внедрения и ведения единой электронной информационной системы по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в Народные приемные и Виртуальную приемную. 3. Образовать в структуре аппарата Президента Республики Узбекистан Службу по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц (далее – Служба).



Возложить на Службу следующие основные задачи: разработку предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, выявленных при рассмотрении обращений;

обеспечение эффективной организации и координации работы, а также нормативно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной;

контроль и координацию деятельности государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями, в том числе путем организации выездов на места и оперативного принятия соответствующих мер по поступающим обращениям;

осуществление системного мониторинга и контроля за приемом, обработкой, рассмотрением и принятием решений по обращениям, поступившим в Народные приемные и Виртуальную приемную, а также направленным по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

выработку мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечению неотвратимости ответственности виновных лиц;

проведение постоянного анализа по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений;

выработку и реализацию мер по дальнейшему совершенствованию работы с обращениями, расширению открытого диалога с гражданами, укреплению доверия населения к государственным органам и органам хозяйственного управления;

формирование, укомплектование и укрепление кадрового состава Народных приемных высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, организаторскими и аналитическими способностями, а также морально-нравственными и психологическими качествами для непосредственной работы с населением;

регулярное внесение информации Президенту Республики Узбекистан о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями;

организацию систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации. 4. Установить, что: работники Народных приемных всех уровней являются работниками аппарата Президента Республики Узбекистан;

организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Народных приемных, создаваемых в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения), осуществляется соответственно Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, города Ташкента, районов и городов. 5. Организационно-кадровой службе аппарата Президента Республики Узбекистан совместно с другими службами аппарата Президента Республики Узбекистан, Кабинетом Министров и Генеральной прокуратурой в двухнедельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение: структуры, Положения и штатного расписания Службы по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан;



типовых структур и типовых положений Народных приемных, создаваемых в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения). 6. Руководителям и должностным лицам государственных органов, органов хозяйственного управления, хокимам всех уровней: систематически проводить выездные приемы физических лиц и представителей юридических лиц, в том числе организуемые Народными приемными;

ежемесячно представлять в Службу персональный отчет о работе с обращениями, в том числе направленными для рассмотрения Народными приемными и Виртуальной приемной. Строго предупредить руководителей и должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях.



7. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего Указа.



8. Премьер-министру Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить решение всех организационных, финансовых и материально-технических вопросов для эффективной организации деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной.



9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Абдуллаева И.Б.

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