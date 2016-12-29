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Президент Узбекистана подписал указ
29.12.2016 18:14

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц", направленный на устранение системных недостатков в организации работы государственных органов с обращениями, связанных с нарушениями порядка и сроков их рассмотрения, проявлениями формализма, бюрократизма и волокиты.

Дкументом предписывается в связи с провозглашением 2017 года "Годом диалога с народом и интересов человека", принимая во внимание многочисленные положительные отзывы населения о работе Виртуальной приемной Премьер-министра Республики Узбекистан, в целях практического утверждения в деятельности государственных органов всех уровней принципа "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу", а также внедрения качественно новой системы работы с обращениями физических и юридических лиц:

1. Создать:

  • Народную приемную Президента Республики Узбекистан на базе Приемной граждан Управления делами аппарата Президента Республики Узбекистан;
  • Народные приемные Президента Республики Узбекистан (далее – Народные приемные) в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения);
  • Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан (далее – Виртуальная приемная).

2. Определить основными задачами Народных приемных и Виртуальной приемной:

  • организацию прямого диалога с населением, обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц (далее – обращения), направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;
  • создание условий для безусловной реализации конституционных прав граждан на обращение к Президенту Республики Узбекистан, в Олий Мажлис, аппарат Президента Республики Узбекистан, Правительство, органы государственного управления, судебные, правоохранительные и контролирующие органы, органы государственной власти на местах, иные государственные организации (далее – государственные органы) и органы хозяйственного управления;
  • организацию полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную, в строгом соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц";
  • осуществление системного мониторинга и контроля за рассмотрением обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную и направленных по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;
  • проведение приема физических лиц и представителей юридических лиц с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления, в том числе посредством видеоконференцсвязи;
  • широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе с обращениями путем внедрения и ведения единой электронной информационной системы по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в Народные приемные и Виртуальную приемную.

3. Образовать в структуре аппарата Президента Республики Узбекистан Службу по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц (далее – Служба).

Возложить на Службу следующие основные задачи:

  • разработку предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, выявленных при рассмотрении обращений;
  • обеспечение эффективной организации и координации работы, а также нормативно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной;
  • контроль и координацию деятельности государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями, в том числе путем организации выездов на места и оперативного принятия соответствующих мер по поступающим обращениям;
  • осуществление системного мониторинга и контроля за приемом, обработкой, рассмотрением и принятием решений по обращениям, поступившим в Народные приемные и Виртуальную приемную, а также направленным по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;
  • выработку мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечению неотвратимости ответственности виновных лиц;
  • проведение постоянного анализа по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений;
  • выработку и реализацию мер по дальнейшему совершенствованию работы с обращениями, расширению открытого диалога с гражданами, укреплению доверия населения к государственным органам и органам хозяйственного управления;
  • формирование, укомплектование и укрепление кадрового состава Народных приемных высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, организаторскими и аналитическими способностями, а также морально-нравственными и психологическими качествами для непосредственной работы с населением;
  • регулярное внесение информации Президенту Республики Узбекистан о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями;
  • организацию систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации.

4. Установить, что:

  • работники Народных приемных всех уровней являются работниками аппарата Президента Республики Узбекистан;
  • организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Народных приемных, создаваемых в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения), осуществляется соответственно Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, города Ташкента, районов и городов.

5. Организационно-кадровой службе аппарата Президента Республики Узбекистан совместно с другими службами аппарата Президента Республики Узбекистан, Кабинетом Министров и Генеральной прокуратурой в двухнедельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение:

  • структуры, Положения и штатного расписания Службы по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан;
  •  
  • типовых структур и типовых положений Народных приемных, создаваемых в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения).

6. Руководителям и должностным лицам государственных органов, органов хозяйственного управления, хокимам всех уровней:

  • систематически проводить выездные приемы физических лиц и представителей юридических лиц, в том числе организуемые Народными приемными;
  • ежемесячно представлять в Службу персональный отчет о работе с обращениями, в том числе направленными для рассмотрения Народными приемными и Виртуальной приемной.

Строго предупредить руководителей и должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях.

7. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего Указа.

8. Премьер-министру Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить решение всех организационных, финансовых и материально-технических вопросов для эффективной организации деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной.

 9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Абдуллаева И.Б.

УЗИНФОРМ

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 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
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