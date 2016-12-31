Коллеги поздравляют президента Узбекистана с Новым годом

Коллеги поздравляют президента Узбекистана с Новым годом31.12.2016 11:56
ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получает поздравительные послания от зарубежных коллег и партнеров по случаю празднования Нового года.
Так, нового главу государства поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации –Дмитрий Медведев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани, Король Испании Фелипе VI, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Исландии Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон, Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах, Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент компании «Лотте групп» Шин Донг Бин, ректор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин, Постоянный представитель ООН в Узбекистане Стефан Приснер.
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