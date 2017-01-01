



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к узбекистанцам с поздравлениями по случаю празднования Нового года. В обращении главы государства говорится: "Дорогие соотечественники!



Считанные минуты остаются до наступления Нового – 2017 года.



Искренне, от всей души поздравляю наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу замечательную молодежь, весь народ Узбекистана с наступающим Новым годом.



Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.



В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа.



Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей истории как год 25-летия независимости Узбекистана.



В уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие и строители, учителя и врачи, военнослужащие, деятели науки и культуры – представители всех профессий достигли весомых результатов.



Особенно прославили страну наши спортсмены, добившиеся в этом году ярких, выдающихся побед на Олимпийских и Паралимпийских играх.



Одним словом, уходящий год был для нас во многом успешным и благополучным.



Дорогие друзья!



2017 год мы объявили в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.



В основе этого лежит важнейший для нас принцип «Интересы человека – превыше всего».



Я уверен, что все мы, в первую очередь руководители, объединим наши усилия и возможности для реализации программных задач нового года.



Нашей приоритетной задачей и впредь останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия.



Дорогие соотечественники!



В эти радостные мгновения я еще раз от всей души поздравляю всех вас с замечательным новогодним праздником.



Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и удачу в каждую семью, каждый дом!



Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты и надежды!



С Новым годом вас, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи