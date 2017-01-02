



Погода в Узбекистане на 3 января



ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 января, погода по прогнозам синоптиков: 3-4 января по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 5-7о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 2-7о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи