Погода в Узбекистане на 3 января

Погода в Узбекистане на 3 января02.01.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 января, погода по прогнозам синоптиков:
3-4 января по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 5-7о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 2-7о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
УЗИНФОРМ