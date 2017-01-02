Узбекистан и Германия развивают сотрудничество в сфере экологии

ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 31 декабря в Ташкенте состоялось подписание Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Федеративной Республики Германия, в рамках которого две страны договариваются о техническом сотрудничестве для реализации проекта "Землепользование на основе экосистемного подхода и сохранение экосистем в нижнем течении реки Амударья".

Данный проект направлен на защиту климата и устойчивое развитие в Республике Узбекистан посредством содействия мерам по адаптации к последствиям изменения климата.



Согласно статье 9 указанного соглашения, документ начал действовать с момента подписания.

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