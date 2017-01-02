



Выражены соболезнования в связи с новогодним терактом в Турции



ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Стамбуле, унесшего множество человеческих жизней. В своем послании глава государства передал искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи