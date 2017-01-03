Курсы валют в Узбекистане на/c 3 января

ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 3 января 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,341.27 (702) 1 сингапурский доллар 2,238.54 (124) 1 канадский доллаp 2,415.82 (752) 1 шведская крона 355.85 (156) 1 юань ренминби 465.83 (756) 1 швейцарский франк 3,173.30 (208) 1 датская кpона 456.90 (784) 1 диpхам ОАЭ 882.08 (352) 1 исландская кpона 28.57 (818) 1 египетский фунт 179.98 (392) 10 японских иен 276.09 (826) 1 фунт стеpлингов 3,983.76 (410) 10 южнокорейских вон 26.90 (840) 1 доллаp США 3,239.62 (414) 1 кувейтский динар 10,598.07 (949) 1 новая турецкая лира 916.26 (422) 100 ливанских фунтов 215.23 (960) 1 СДР 4,355.12 (458) 1 малайзийский ринггит 721.52 (978) 1 евро 3,404.13 (578) 1 норвежская крона 375.29 (980) 1 гривна 119.14 (643) 1 российский рубль 53.41 (985) 1 польский злотый 770.26

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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