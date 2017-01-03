



В Узбекистане примут меры по совершенствованию системы дошкольного образования



ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы". Документом предписывается в целях дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования как важнейшего звена единой системы непрерывного образования, расширения сети и укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, обеспечения их квалифицированными педагогическими кадрами, внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных программ и технологий, направленных на всестороннее интеллектуальное, духовно-эстетическое и физическое развитие детей, коренное повышение уровня подготовки детей к школе:



1. Утвердить Программу по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы (далее – Программа), включающую: план мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы согласно приложению №1;

основные параметры, объемы и источники финансирования нового строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений на 2017-2021 годы согласно приложениям

№№2, 3;

основные параметры организации краткосрочных групп для подготовки детей к школьному образованию в дошкольных образовательных учреждениях на 2017-2021 годы согласно приложению №4. 2. Определить основными целевыми задачами и направлениями Программы: создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей с учетом передового зарубежного опыта;

повышение качества дошкольного образования, кардинальное улучшение подготовки детей к школе в дошкольных образовательных учреждениях, внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных программ и технологий, широко применяемых в мировой практике;

организацию в дошкольных образовательных учреждениях 6100 краткосрочных групп по подготовке детей в возрасте 5-6 лет к школьному образованию;

усовершенствование учебных планов и программ по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров для дошкольных образовательных учреждений с учетом современных педагогических технологий и методов;

укрепление материально-технической базы 2200 дошкольных образовательных учреждений, в том числе, строительство новых дошкольных образовательных учреждений в сельских населенных пунктах, их оснащение инвентарем, оборудованием, учебно-методическими пособиями и мультимедийными средствами, отвечающими современным требованиям. 3. Утвердить состав Республиканской комиссии по координации выполнения Программы по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы (далее – Республиканская комиссия) согласно приложению №5.



Республиканской комиссии (Арипов А.) осуществлять на системной основе координацию деятельности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах – ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе, а также мониторинг и контроль за полным и качественным выполнением принятых мер и достижением установленных основных параметров.



Предоставить право Республиканской комиссии вносить, в рамках утвержденных основных параметров, изменения в ежегодно утверждаемые адресные списки нового строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений по представлению Министерства народного образования, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента.



4. Определить следующие источники финансирования реализации Программы: средства внебюджетного Фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее – Фонд) – для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений, в том числе детских беседок, игровых площадок и ограждения территории;

средства бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента – для благоустройства территории дошкольных образовательных учреждений и обеспечения питьевой водой;

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан – для оснащения дошкольных образовательных учреждений;

средства финансовых институтов, организаций и стран–доноров, благотворительные вложения юридических и физических лиц, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

Министерству финансов Республики Узбекистан, начиная с 2017 года, предусматривать отдельной строкой в параметрах Фонда и сметы расходов Министерства народного образования Республики Узбекистан необходимые средства для реализации Программы в пределах ежегодно выделяемых бюджетных ассигнований на образование. 5. Установить, что: строительство новых дошкольных образовательных учреждений осуществляется по типовым проектам;

функции заказчика по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений возлагаются на инжиниринговые компании "Служба единого заказчика" при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента;

оснащение и эффективное использование имущества дошкольных образовательных учреждений, а также обеспечение их квалифицированными кадрами возлагается на Министерство народного образования Республики Узбекистан. 6. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству: исходя из климатических условий регионов и зарубежного опыта, совместно с АО "ТошуйжойЛИТИ" на основе заявки Министерства народного образования Республики Узбекистан разработать типовые проекты по новому строительству современных дошкольных образовательных учреждений на 70 и 120 мест;

обеспечить в установленном порядке проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений в рамках Программы;

в соответствии с утвержденными типовыми проектами, а также нормами и правилами градостроительства установить системный мониторинг по выполнению договорных обязательств между заказчиками и подрядчиками, в том числе по соблюдению требований, предъявляемых к выполняемым проектным и строительно-монтажным работам. 7. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству народного образования Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента: обеспечить эффективное и качественное выполнение утвержденных основных параметров нового строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

ежегодно при формировании проекта Инвестиционной программы Республики Узбекистан и адресного списка строительства предусматривать меры по определению конкретного количества и перечня дошкольных образовательных учреждений, с указанием объемов финансирования по обеспечению нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также оснащения их необходимым оборудованием и инвентарем. 8. Возложить на руководителей Министерства народного образования, Госархитектстроя Республики Узбекистан, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента персональную ответственность за: своевременное проведение конкурсных (тендерных) торгов по объектам, включенным в адресную программу по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений;

строгое соблюдение утвержденных типовых проектов, норм и правил градостроительства при выполнении строительно-монтажных работ в дошкольных образовательных учреждениях и их приеме в эксплуатацию. 9. Министерству народного образования, Министерству финансов Республики Узбекистан, другим заинтересованным министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.



10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи