



Погода в Узбекистане на 5 января



ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 января, погода по прогнозам синоптиков: 5-6 января по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможны небольшие осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 5-7о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 2-7о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 2-7о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром возможны небольшие осадки (дождь, снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 2-7о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 5-10о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1о мороза-4о тепла, днем 1-6о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи