



Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей



ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прове телефонный разговор с исполняющим обязанности Президента Республики Корея Хван Гё Аном. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного диалога по таким приоритетным направлениям, как политическая, торгово-экономическая, финансово-техническая, инвестиционная и культурно-гуманитарная сферы, а также высказались о необходимости скорейшего завершения строительства Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте в преддверии предстоящего в 2017 году 80-летия проживания корейцев в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи