Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетила делегация Турции

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 5 января Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила делегация Турции, прибывшая в Ташкент во главе с начальником Главного управления по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа МИД Турции Ш.Алтаем.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития межгосударственного партнерства по торгово-экономическому, инвестиционному и финансово-техническому направлениям, хода реализации совместных проектов, а также практических аспектов подготовки к очередному заседанию узбекско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в феврале в узбекской столице.

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