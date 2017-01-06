Глава государства провел видеоконференцию по вопросам совершенствования сферы здравоохранения

Глава государства провел видеоконференцию по вопросам совершенствования сферы здравоохранения06.01.2017 11:50
ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 5 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоконференцию с участием группы ведущих специалистов сферы здравоохранения страны, членов правительства, руководителей и сотрудников профильных министерств и ведомств.
Встреча была посвящена вопросам реформирования отечественной сферы здравоохранения с целью повышения качества предоставления медицинских услуг населению, прежде всего, совершенствования деятельности сельских врачебных пунктов, системы обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
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