Работники органов прокуратуры встретились с главой государства

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с работниками органов прокуратуры страны.

Мероприятие было организовано в преддверии Дня работников органов прокуратуры и в рамках реализации государственной программы на 2017 год "Год диалога с народом и интересов человека".

На встрече были освещены задачи по соблюдению надлежащего исполнения в стране принятых законов и нормативно-правоых актов, обеспечению безопасности и поддержанию правопорядка, а также созданию всех условий по развитию бизнеса и предпринимательства в Узбекистане.

УЗИНФОРМ