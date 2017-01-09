Курсы валют в Узбекистане на/c 9 января

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 9 января 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,370.64 (702) 1 сингапурский доллар 2,249.74 (124) 1 канадский доллаp 2,447.85 (752) 1 шведская крона 357.78 (156) 1 юань ренминби 467.93 (756) 1 швейцарский франк 3,187.48 (208) 1 датская кpона 459.44 (784) 1 диpхам ОАЭ 883.17 (352) 1 исландская кpона 28.56 (818) 1 египетский фунт 181.73 (392) 10 японских иен 276.22 (826) 1 фунт стеpлингов 3,967.93 (410) 10 южнокорейских вон 26.88 (840) 1 доллаp США 3,243.89 (414) 1 кувейтский динар 10,607.89 (949) 1 новая турецкая лира 889.69 (422) 100 ливанских фунтов 215.44 (960) 1 СДР 4,378.19 (458) 1 малайзийский ринггит 724.73 (978) 1 евро 3,419.18 (578) 1 норвежская крона 379.98 (980) 1 гривна 120.05 (643) 1 российский рубль 53.48 (985) 1 польский злотый 784.50

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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