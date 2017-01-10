Новый посол Египта прибыла в Ташкент

ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет Амани аль-Итр, вручившая копии своих верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе аудиенции глава МИД и его гостья обсудили практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества по таким направлениям, как политика, экономика и торговля, законодательство, туризм, культурно-гуманитарная сферы.

Амани аль-Итр сменит в должности Гаду аль-Ганнама, который был аккредитован в Узбекистане в январе 2015 года.

УЗИНФОРМ