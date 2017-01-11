



Погода в Узбекистане на 12 января



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 января, погода по прогнозам синоптиков: 12-13 января по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 1о мороза-1о тепла, днем 3-5о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о мороза. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 0-5о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, в отдельных районах временами небольшой дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 2-7о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2-7о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи