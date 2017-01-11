Делегация МИД Афганистана завершила визит в Ташкент

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Исламской Республики Афганистан во главе с заместителем министра иностранных дел ИРА Хекматом Халилом Карзаем завершила двухдневный визит в Узбекистан.

Напомним, что 9 января делегация была принята министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В тот же день делегация посетила Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где состоялось обсуждение хода реализации существующих жвусторонних договоренностей и перспектив дальнейшего развития узбекско-афганского сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, транзита, энергетики, вопросов участия узбекских специалистов в восстановлении экономики и развитии инфраструктуры Афганистана.

10 января в Ташкенте завершили работу политические консультации по линии внешнеполитических ведомств обеих стран, главными темами которого стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, транспорта и коммуникаций, культурно-гуманитарной области, а также углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

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