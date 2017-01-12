



Обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и ЕС



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеторговое ведомство Узбекистана посетил Глава делегации Европейского Союза в Республике Эдуардс Стипрайс. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в сферах экономики и торговли, инвестиций, финансово-технического взаимодействия. Также были рассмотрены практические аспекты подготовки предстоящих в феврале в Ташкенте очередных заседаний комитета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" и подкомитета по экономике, торговле и инвестициям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи