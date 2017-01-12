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В Узбекистане упорядочат транспортное сообщение
12.01.2017 10:27

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах".

Документом предписывается в целях дальнейшего развития сферы автотранспортного обеспечения, усиления роли автотранспортных услуг в достижении комплексного социально-экономического развития регионов, решении проблемы занятости населения в городах и селах страны, повышения безопасности пассажирских перевозок и сокращения вредных выбросов в атмосферу:

1. Определить основными направлениями дальнейшего развития пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Республике:

  • обеспечение наиболее полного удовлетворения спроса населения в автомобильных перевозках за счет обновления подвижного состава современными, комфортабельными автобусами и микроавтобусами, рациональной организации и расширения маршрутов, улучшения дорожного покрытия, в первую очередь в сельской местности;
  • усиление мер безопасности пассажирских перевозок, обеспечение строгого соблюдения графиков движения по маршрутам, повышение уровня качества оказываемых услуг, формирование системы защиты прав потребителей в сфере пассажирских перевозок, внедрение системы безналичной оплаты проезда;
  • обеспечение рациональной и эффективной эксплуатации автобусов и микроавтобусов, укрепление финансово-экономического состояния организаций автомобильного транспорта;
  • широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в систему управления пассажирскими перевозками.

2. Возложить на Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта осуществление координации и контроля за выработкой и реализацией на системной основе комплексных практических мер, направленных на повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, определив дополнительными функциями агентства:

  • разработку и утверждение типовых контрактов на оказание услуг пассажирским транспортом на маршрутах, предусматривающих оптимальные условия для гарантированного обеспечения качественных и безопасных автотранспортных услуг населению;
  • обеспечение на постоянной основе централизованного мониторинга за осуществлением пассажирских перевозок с поэтапным внедрением системы дистанционного наблюдения в режиме онлайн (GPS) и механизмов обратной связи с населением через официальный веб-сайт и "телефоны доверия";
  • организацию системного контроля за выполнением перевозчиками лицензионных требований и условий, контрактов на оказание услуг пассажирским транспортом на маршрутах, соблюдением перевозчиками прав пассажиров, установленных графиков движения, тарифов за проезд, недопущением случаев нарушений законодательства, в том числе санитарного, и низкой культуры обслуживания пассажиров.

3. Утвердить Программу дальнейшего развития автотранспортного обеспечения в городах и селах на 2017-2021 годы (далее – Программа), включающую:

  • целевые параметры организации новых пассажирских автобусных маршрутов на 2017-2021 годы согласно приложению №1;
  • параметры приобретения новых автобусов и микроавтобусов на 2017-2021 годы согласно приложениям №2 и 3;
  • мероприятия по строительству и реконструкции пассажирских автовокзалов и автостанций на 2017-2021 годы согласно приложению №4.

4. Возложить персональную ответственность за своевременную и в полном объеме реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе, на председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей совместно с Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта обеспечить:

  • в двухнедельный срок разработку сетевых графиков реализации мероприятий по открытию новых автобусных маршрутов, обновлению парка автобусов, строительству и реконструкции пассажирских автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов, предусмотренных в Программе;
  • в срок до 1 июля 2018 года поэтапное внедрение в городе Нукусе и областных центрах систему безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте;
  • ежеквартальное внесение в Кабинет Министров информации о ходе реализации Программы.

6. Узбекскому агентству автомобильного и речного транспорта совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан и проектными организациями республики в двухмесячный срок обеспечить разработку типовых проектов автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов маршрутов с использованием легких конструкций и доступных по ценовым и качественным показателям материалов, преимущественно отечественного производства (металлоконструкции, сэндвич-панели и др.).

7. Определить источниками финансирования реализации Программы средства местных бюджетов, ООО "Узавтосаноат-лизинг", других лизинговых организаций, кредиты коммерческих банков и иные средства, не запрещенные законодательством.

8. Рекомендовать АК Народный банк при необходимости выделять за счет средств накопительной пенсионной системы коммерческим банкам ресурсы с процентной ставкой, равной ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, в общем размере до 100 миллиардов сумов для последующего финансирования ООО "Узавтосаноат-лизинг" и других лизинговых организаций с маржой коммерческих банков не более 0,5 процента годовых.

9. Освободить сроком до 1 января 2022 года от:

  • таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) ввозимые и не производимые в Республике Узбекистан оборудование, механизмы, материалы, комплектующие изделия, предназначенные для внедрения дистанционного наблюдения за работой автобусов и микроавтобусов, занятых на регулярных пассажирских маршрутах, в режиме онлайн (GPS), а также систем электронной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  • уплаты сбора в Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан при регистрации приобретаемых в рамках Программы микроавтобусов в органах Министерства внутренних дел Республики Узбекистан – лизинговые организации и организации автомобильного транспорта;
  • уплаты единого налогового платежа – организации автомобильного транспорта в части объема перевозок пассажиров автобусами и микроавтобусами на пригородных и междугородных-внутриобластных маршрутах (в сельской местности).

10. Образовать рабочую группу по обеспечению постоянного мониторинга за ходом выполнения Программы в составе согласно приложению №5, определив ее основными задачами:

  • проведение системного анализа хода реализации мероприятий Программы в соответствии с сетевыми графиками и выработку на его основе предложений по совершенствованию деятельности государственных органов, ответственных за реализацию Программы;
  • принятие мер по привлечению частных инвесторов для осуществления инвестиций в систему транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах, строительству пассажирских автовокзалов, автостанций, конечных остановочных пунктов;
  • содействие автомобильным перевозчикам при согласовании и реализации договоров на приобретение новых автобусов и микроавтобусов, в обеспечении их адекватного технического обслуживания на современных модернизированных пунктах технического обслуживания;
  • контроль за своевременным пересмотром тарифов на проезд в случае изменений стоимости топлива и других экономических условий;
  • регулярное заслушивание руководителей Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, министерств, ведомств, перевозчиков по вопросам выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

11. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять постановление по организации мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах республики.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж.

УЗИНФОРМ

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 6.1% (7)  - Более положительно, чем отрицательно
 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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