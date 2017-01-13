



Выражены соболезнования народу ОАЭ



ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифе бин Заид Ал Нахаяну с выражением соболезнований по случаю гибели представителей гуманитарной миссии ОАЭ в афганском городе Кандагаре. В своем послании глава государства передал слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших. Сегодня свои соболезнования в связи с трагедией выразила в посольстве ОАЭ делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана в главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи