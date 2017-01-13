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В Узбекистане будут повышать культуру чтения среди населения
13.01.2017 16:30

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение "О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения".

Документом предписывается в целях совершенствования работы по изданию художественной, просветительской, научно-популярной, воспитательной литературы, направленной на повышение интеллектуального потенциала молодежи, обеспечению ею образовательных учреждений, отбору и переводу лучших произведений национальной и мировой литературы, развитию системы доставки издаваемых книг по приемлемым ценам из издательств в регионы, онлайн-заказа и доставки адресату, популяризации электронных версий книг при обслуживании населения, привлечения средств на закупку книг для учреждений образования и культуры, а также повышения культуры чтения населения:

1. Утвердить состав рабочей группы и малых рабочих групп по разработке Программы комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения согласно приложению.

2. Рабочей группе (А.Арипов) поручить в месячный срок разработку с широким привлечением специалистов сферы и экспертов, с учетом передового зарубежного опыта соответствующих предложений на основе всестороннего изучения и глубокого анализа следующих вопросов:

  • состояние системы изучения спроса среди населения, особенно молодежи, на высокохудожественные книги, служащие повышению интеллектуального уровня, в частности, выявления посредством социальных опросов, формирования общего перечня заявок на выпускаемую издательствами художественную, просветительскую, расширяющую мировоззрение молодежи литературу (в том числе, в электронном формате);
  • критический анализ системы управления по изданию и доставке книг населению, а также работы по переводу лучших произведений мировой литературы на узбекский язык и избранных произведений узбекской литературы на иностранные языки;
  • финансовое стимулирование издателей и писателей, формирование системы предоставления финансовых льгот и материальной поддержки издательствам, специализированным на детской литературе, совершенствование порядка закупки из-за рубежа качественного бумажного и полиграфического сырья для выпуска книг полиграфическими предприятиями и издательствами;
  • разработка конкретных механизмов по дальнейшему развитию системы распространения книги и охвату широких слоев населения, формированию цен на книжную продукцию и ее продаж;
  • пересмотр вопросов выделения или предоставления в аренду мест для специализированных книжных магазинов в областных, районных центрах и городах, а также в оживленной и удобной сельской местности, ведение отдельного статистического учета субъектов предпринимательства, в товарном обороте которых доля книжной торговли составляет более 70 процентов, и предоставление им соответствующих налоговых льгот;
  • исходя из необходимости обслуживания имеющимися информационно-библиотечными учреждениями широких слоев населения, пересмотр порядка их расположения и подчинения по областям, городам и районам, совершенствование их деятельности и взаимодействия;
  • пересмотр при формировании фондов информационно-библиотечных учреждений, особенно информационно-ресурсных центров в сфере образования, наряду с учебной литературой и перечня художественной, просветительской, научно-популярной литературы, а также сметы расходов по ее закупке;
  • пропаганда издаваемых книг среди населения через средства массовой информации, в частности, телеканал "Маданият ва маърифат", системная организация в образовательных учреждениях, библиотеках, махаллях творческих встреч с авторами книг, а также формирование в образовательных учреждениях, особенно на дошкольном и начальном этапе обучения, культуры и навыков чтения;
  • отбор классических и современных произведений узбекских и зарубежных писателей, рекомендованных для внеклассного чтения в образовательных учреждениях, пересмотр перечня хрестоматийной литературы и внедрение в учебный процесс системы написания сочинения на основе прочитанных произведений, пересмотр системы материальной поддержки деятельности литературных кружков;
  • совершенствование системы организации праздников и ярмарок книги в регионах с участием писателей, поэтов, пропаганды среди населения высокохудожественных произведений национальной и мировой классической литературы, проведения конкурсов среди читателей, производителей печатных и электронных книг, продавцов книг, а также библиотекарей и пропагандистов ("Лучшая книга года", "Лучшая семья-книголюбов", "Лучшая детская книга года", "Лучшая аудиокнига года", "Лучшая электронная книга года").

3. Рабочей группе (А.Арипов) в двухмесячный срок совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и другими организациями разработать и внести на утверждение Программу соответствующих комплексных мер с учетом совершенствования системы издания и распространения книжной продукции, определения полномочного государственного органа, осуществляющего единую государственную политику в сфере печати и информации, а также информационно-библиотечной деятельности, развития финансовой поддержки.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

УЗИНФОРМ

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 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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