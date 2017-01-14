Президент поздравил силовиков Узбекистана с профессиональным праздником

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января в Узбекистане отмечается День защитников Родины, являющийся профессиональным праздником сотрудников Вооруженных сил страны и правоохранительных органов.

По этому случаю силовиков поздравил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В обращении главы государства говорилось:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, ветераны Вооруженных Сил!



Дорогие соотечественники!



В эти дни весь народ Узбекистана празднует великую историческую дату в жизни нашей страны – 25-летие образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и День защитников Родины!



Искренне, от всей души поздравляю вас, посвятивших себя самому великому и благородному делу защиты Отечества патриотов, и всех соотечественников с этой знаменательной датой!



Сегодня, в этот праздничный день не могу не отдать дань уважения светлой памяти великого государственного деятеля и политика –­ Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Все, что было достигнуто нами за прошедшие 25 лет на пути построения наших Вооруженных Сил, неразрывно связано с его именем.



В первые дни независимости Узбекистана, благодаря занятой Исламом Абдуганиевичем принципиальной позиции и проявленной им политической воле, 14 января 1992 года все воинские формирования, дислоцированные на территории нашей страны, были взяты под юрисдикцию Республики Узбекистан. Именно эта дата стала отправной точкой формирования национальной армии Узбекистана и вписана золотыми буквами в летопись истории нашей независимости.



В тот сложный период наш Первый Президент уверенно говорил, что "Народ Узбекистана, являющийся достойным наследником своих великих предков и истории, сумеет создать армию, способную обеспечить безопасность страны".



И сегодня все мы видим, что наши Вооруженные Силы полностью оправдывают это высокое доверие.



Другими словами, у нас сегодня есть все основания заявить, что за исторически короткий период мы создали национальную армию, способную надежно защитить независимость и территориальную целостность нашей страны, обеспечить неприкосновенность ее границ, мирную жизнь нашего народа.



В нелегких условиях становления нашего государства, когда практически на всем постсоветском пространстве происходили различные вооруженные конфликты и противостояния, Вооруженные Силы Узбекистана стали надежным гарантом независимости нашей Родины, спокойной жизни народа и его благополучия, а также успешной реализации демократических реформ. Конечно, в первые годы независимости, как и во всех сферах нашей жизни, в военной области также остро ощущалось множество проблем. Прежде всего, не отвечала современным требованиям система материально-технического обеспечения войск, их построение и боевой состав не соответствовали угрозам безопасности, не хватало квалифицированных военных кадров, в связи с чем была разработана всесторонне продуманная долгосрочная стратегия последовательного строительства и реформирования национальной армии.



За четверть века на основе этой стратегии, а также принятых Концепции национальной безопасности и Оборонной доктрины, с учетом реальной оценки особенностей возможного театра военных действий, передового зарубежного опыта была сформирована небольшая по численности, мобильная, хорошо оснащенная, обладающая высоким боевым духом национальная армия.



В сжатые сроки были созданы военные округа, пограничные регионы, а также боеспособные группировки войск, в первую очередь Корпус Войск внутреннего назначения и Силы специальных операций, способные решать сложные боевые задачи. Сформирована эффективная система военного управления и механизм координации и взаимодействия различных родов войск и видов Вооруженных Сил.



На принципиально новую основу переведена система подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных кадров. В первые годы независимости в рядах нашей армии национальные офицерские кадры составляли лишь 0,6 процента от общего числа военнослужащих, а подготовка офицеров осуществлялась только тремя военными училищами по трем военным специальностям. В результате проведенной работы дополнительно создано три высших военно-образовательных учреждения, а организация обучения курсантов переведена на многопрофильную основу.



В решении важнейших задач по подготовке офицеров высшего командного звена и ведению научных исследований и разработок в сфере оборонного строительства особое место заняла образованная в 1995 году Академия Вооруженных Сил.



Значительное внимание было также уделено формированию сержантского корпуса как основы нашей армии. Их обучение осуществляется в созданных в 2001 году по лучшим мировым стандартам школах подготовки сержантов по 26 направлениям и специальностям.



Дорогие друзья!



С обретением независимости значительная работа проведена и в сфере реформирования системы призыва граждан на срочную военную службу, в результате чего удалось кардинально изменить отношение общества к армии.



Так, в первые годы создания национальной армии серьезные проблемы существовали в вопросах пополнения ее рядов призывниками, требовалось преодолеть и устранить пережитки армии прежнего строя – неуставные взаимоотношения, создававшие крайне нездоровую морально-психологическую обстановку в подразделениях.



Для решения этих вопросов в течение нескольких лет была проведена последовательная работа по искоренению этих негативных явлений, срок срочной службы сокращен до одного года, кардинально улучшены социально-бытовые условия и рацион питания военнослужащих, установлена система льгот для увольняемых в резерв военнослужащих при их трудоустройстве и поступлении на учебу в высшие образовательные учреждения. Все это способствовало формированию в воинских коллективах здоровой морально-нравственной атмосферы и повышению престижа службы в армии среди молодежи.



Логическим продолжением этих реформ стало создание уникальной в своем роде системы службы граждан в мобилизационном призывном резерве, где молодые люди не только проходят необходимую военную подготовку, получают духовное и физическое воспитание, но и повышают свою гражданскую ответственность и проникаются глубоким пониманием своего воинского долга как защитника Отечества.



Сегодня можно с уверенностью сказать, что матери провожают своих сыновей в армию не со слезами на глазах, не с тревогой в сердце, а с чувством гордости и уверенности в их становлении настоящими и надежными защитниками Родины.



Уважаемые соотечественники!



По мере развития национальной армии также реализуются меры по дальнейшему оснащению ее вооружением и техникой. В войска поступают современные и модернизированные образцы стрелкового и группового оружия, вертолеты, самолеты, средства ПВО, автомобильная и бронетанковая техника, средства связи.



Особое внимание уделяется социальной защите военнослужащих и членов их семей, созданию в военных городках отвечающих требованиям сегодняшнего дня социально-бытовых условий, реализуются направленные на это комплексные программы, в рамках которых более 15 тысяч семей военнослужащих были обеспечены жильем. Системная работа в этом направлении будет продолжена.



За годы независимости выработан эффективный механизм гражданского контроля над Вооруженными Силами, обеспечивающий открытость их деятельности, широкую вовлеченность гражданских институтов и общественных организаций в разработку и реализацию политики военного строительства, воспитания военнослужащих и призывной молодежи. С Вооруженными Силами активно взаимодействуют комитеты по вопросам обороны и безопасности обеих палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также образованный в 2012 году Общественный совет при Министерстве обороны.



Пользуясь возможностью, хотел бы выразить глубокую признательность всем военнослужащим и соотечественникам, внесшим достойный вклад своим самоотверженным трудом в благородное дело создания Вооруженных Сил и укрепления их боевой мощи.



Дорогие друзья!



Стремительно меняющаяся военно-политическая обстановка в регионе и мире, возрастающие угрозы и вызовы нашей безопасности, и наконец, сама жизнь требуют от нас не останавливаться на достигнутом. На основе глубокого и критического анализа всех наших достижений и ошибок важно продолжить продуманные и последовательные усилия по дальнейшему развитию и совершенствованию национальной армии.



Во-первых, в числе наших приоритетов – повышение эффективности законодательного регулирования такой важнейшей сферы, как национальная безопасность. Большинство документов в этой области не отвечают реалиям сегодняшнего дня.



Мы объективно нуждаемся в выстраивании четкой государственной системы стратегического планирования обеспечения национальной безопасности. Центральное место в ней должна занимать регулярно обновляемая по мере необходимости Концепция национальной безопасности, в которой должны быть заложены принцип гибкости и открытости внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с нашими ближайшими соседями. Одновременно необходима твердая установка на сохранение суверенитета и независимости Родины, культурно-цивилизационной идентичности нашего народа.



Здесь будет уместно вновь заявить, что принципиальной позицией нашей страны остается приверженность курсу неприсоединения к любым военно-политическим блокам, недопущения размещения иностранных военных баз и объектов на территории Республики Узбекистан и неучастия военнослужащих в миротворческих операциях за рубежом.



С учетом динамики развития ситуации в мире и регионе, необходимости адекватного реагирования на возникающие угрозы и вызовы, а также наших приоритетов и возможностей требует переработки Оборонная доктрина Республики Узбекистан.



Только такой системный подход позволит нам выработать единую, скоординированную и последовательную стратегию в сфере обеспечения национальной безопасности, направить имеющиеся ресурсы и средства на достижение приоритетных целей, не допустить их распыления и отвлечения на второстепенные задачи.



Во-вторых, дальнейшего совершенствования требует система организационного построения Вооруженных Сил. С учетом накопленного нами опыта военного строительства необходимо уточнить структуру и задачи каждого военного округа, обратив особое внимание на его предназначение, специфику применения войск, а также особенности операционных направлений. Значительного внимания и сосредоточения ресурсов также требует задача укрепления потенциала нашего "воздушного щита" – Войск ПВО и ВВС. Необходимо в короткие сроки усовершенствовать их организационную структуру и систему управления, а также реализовать комплекс мер по оснащению их современной техникой и вооружением.



В-третьих, следует выработать новый подход к планированию мероприятий по подготовке войск, которые, прежде всего, должны соответствовать задачам, возложенным на подразделения, а также степени их подготовленности и оснащенности. В конечном итоге главный критерий для нас в этой работе – практическая отдача, реальное повышение боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил, высокая слаженность и эффективное взаимодействие.



В-четвертых, в центре нашего внимания должно оставаться совершенствование системы подготовки профессиональных военных кадров всех уровней.



В этом плане первым нашим шагом будет создание совершенно новой Академии Вооруженных Сил, которая, вобрав в себя славные военные традиции Ташкентского высшего общевойскового командного училища и накопленный опыт деятельности существующей Академии и ведущих научно-образовательных учреждений страны, займет действительно главное место в единой системе военного образования, станет поистине центром военной науки. В Академии будут продолжены подготовка лейтенантов, повышение квалификации действующих офицеров, а также специальная подготовка командирских кадров руководящего состава нашей армии.



В ходе реализации этой задачи мы должны внедрить в процесс обучения новейшие методики и технологии, оснастить учебные аудитории современными тренажерами, учебным и лабораторным оборудованием и компьютерной техникой, создать благоприятные условия для повышения общей культуры слушателей, их досуга и занятий спортом.



При этом следует повысить требования к отбору кандидатов для выявления действительно достойных молодых людей, способных к обучению в военном училище, обладающих высоким интеллектом и лидерскими качествами. В этих целях в каждом регионе страны необходимо определить по два-три колледжа и лицея, которые наряду с основными функциями будут осуществлять более глубокую подготовку кандидатов для поступления в высшие военные образовательные учреждения.



Кроме того, целесообразно шире использовать возможности по подготовке профессорско-преподавательского состава всех наших военно-образовательных учреждений, в том числе на базе ведущих зарубежных высших учебных заведений.



В-пятых, важнейшая наша задача сегодня и на перспективу – переоснащение войск современными видами вооружения и военной техники.



К сожалению, данный вопрос пока реализуется не теми темпами, на которые мы должны рассчитывать.



В этой связи в качестве первоочередной задачи мы должны разработать Комплексную программу на 2017-2021 годы, предусматривающую конкретные мероприятия по приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации имеющейся на вооружении техники с обеспечением их целевого финансирования.



Считаю, что также пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В этом плане необходимо проработать вопрос образования под руководством первого заместителя Премьер-министра Раматова А.Ж. соответствующего государственного органа, ответственного за реализацию единой политики в области оборонной промышленности, передав в его состав все ремонтные предприятия Министерства обороны, а также Чирчикский авиационный ремонтный завод и госпредприятие НПО "Восток".



В перспективе наряду с повышением эффективности их деятельности следует сосредоточиться на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны.



В-шестых, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности мер по социальной защите военнослужащих. Сегодня мы столкнулись с объективной необходимостью выработки новых механизмов реализации государственных программ в данной сфере.



В этих целях важно ускорить разработку давно востребованных нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка прохождения военной службы, тылового, жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих. Необходимо принять Закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, таможенных органах, и членов их семей".



В систему жилищного обеспечения военнослужащих целесообразно шире внедрять положительно зарекомендовавшую себя новую практику предоставления долгосрочных льготных ипотечных кредитов для строительства индивидуального жилья. Уже в этом году во всех регионах страны нами будет начато строительство 56 трехэтажных жилых домов для семей военнослужащих с предоставлением им льготных ипотечных кредитов.



В-седьмых, актуальное значение для нас имеет непрерывная работа по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Как всем известно, патриотизм является нравственной основой жизнеспособности любого государства и выступает в качестве важного мобилизующего ресурса всестороннего развития общества. Именно поэтому мы должны предпринять конкретные шаги по формированию у граждан стойкого иммунитета против негативного воздействия чуждых нам идей и укреплению чувства ответственности за судьбу Отечества. Надежной опорой в этой непростой работе могут стать прошедшие армейскую школу мужества, стойкости и верного служения Родине молодые люди. В этой связи управления и отделы по делам обороны должны поддерживать непрерывную связь с ними. Важное значение имеет расширение полномочий данных структур в этой работе и взаимодействие с местными органами власти. Другим шагом видится создание под руководством Премьер-министра Арипова А.Н. республиканской комиссии по трудоустройству граждан, прошедших срочную военную службу и службу в мобилизационном призывном резерве, и соответствующих комиссий при хокимиятах областей, городов и районов под непосредственным руководством хокимов.



Принимая во внимание достигнутые Общественным советом при Министерстве обороны успехи в вопросах патриотического воспитания молодежи, следует расширить его возможности путем формирования в составе хокимиятов областей региональных подразделений данного совета, работу которых организовать в тесном взаимодействии с командованиями военных округов.



Дорогие друзья!



Настойчивая и планомерная реализация всех вышеуказанных задач требует от нас полной мобилизации сил по продолжению и углублению системной работы по дальнейшему реформированию национальной армии, повышению ее потенциала и боеспособности. Именно поэтому данное направление, как и другие сферы общественно-политической жизни нашей страны, предусмотрено в разрабатываемой Стратегии действий развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.



В соответствии с этим важнейшим документом будет принят и реализован комплекс конкретных мер, направленных на совершенствование законодательной базы в сфере обороны, повышение эффективности организационного построения, боевого состава группировок войск, систем комплектования и подготовки военных кадров, а также оснащения войск современными видами вооружения и техники, улучшение вопросов их всестороннего обеспечения.



Дорогие и уважаемые соотечественники!



В этот праздничный день слова искренней благодарности хотел бы высказать матерям и отцам тех, кто несет сегодня нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил и достойно выполняет свой почетный, благородный и ответственный долг по защите Родины!



Еще раз поздравляю вас, дорогие мои, ваших родных и близких с Днем защитников Родины и 25-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, счастья и благополучия, сил и энергии на благо служения Отчизне!".

Поздравление военнослужащих проходило 13 января во Дворце международных форумов "Узбекистон", где глава государства лично вручил высокие государственные награды группе отличившихся сотрудников и прошел большой праздничный концерт.

УЗИНФОРМ