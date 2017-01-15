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В Узбекистане создаются 4 новые свободные экономические зоны
15.01.2017 11:33

ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О создании свободных экономических зон "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп".

Документом предписывается в целях формирования благоприятных условий для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в создание современных производств по глубокой переработке минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внешних рынках, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей, организации на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения:

1. Принять предложение Министерства экономики, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства финансов Республики Узбекистан, хокимиятов Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей о создании свободных экономических зон: "Ургут" – в Ургутском районе Самаркандской области, "Гиждуван" – в Гиждуванском районе Бухарской области, "Коканд" – в городе Коканде Ферганской области, "Хазарасп" – в Хазараспском районе Хорезмской области (далее – СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп").

2. Хокимиятам Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству в месячный срок определить границы и обеспечить в установленном порядке отвод земельных участков для включения в состав СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп".

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп":

привлечение прямых инвестиций иностранных и отечественных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;

обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей;

создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, производства строительных материалов и в других направлениях;

углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями свободных экономических зон и в целом республики;

создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их решений.

4. Установить, что:

срок функционирования СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" составляет 30 лет с возможностью его последующего продления;

в течение срока функционирования на территориях СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

5. Утвердить обновленный состав Административного совета свободных экономических зон согласно приложению №1.

Возложить на обновленный Административный совет свободных экономических зон функции по администрированию СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп".

6. Распространить на участников СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" положения пунктов 3, 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года №УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон".

Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерству экономики, Государственному таможенному комитету и Государственному налоговому комитету совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан на утверждение упрощенный порядок применения льгот по таможенным платежам, налогам и обязательным платежам, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № УП-4853.

7. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок создать дирекции СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" и принять постановление по организации их деятельности, с утверждением уставов дирекций СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" и единого Положения о свободных экономических зонах.

Определить, что дирекции свободных экономических зон по решениям Административного совета свободных экономических зон и разработанным генеральным планам свободных экономических зон осуществляют размещение одобренных инвестиционных проектов и организуют выдачу в дирекциях свободных экономических зон по принципу "одно окно" всех необходимых разрешений на подключение к сетям инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

8. Освободить дирекции СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" от уплаты налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период функционирования свободных экономических зон.

9. Установить порядок, в соответствии с которым Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Агентство "Узкоммунхизмат", АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз", ГАК "Узавтойул" и поставщики инженерно-коммуникационных услуг республиканского и территориального уровня обеспечивают гарантированное подключение хозяйствующих субъектов – участников свободных экономических зон к коммуникациям с своевременным их подведением к производственным площадкам.

10. Министерству экономики, Министерству финансов и Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Агентством "Узкоммунхизмат", АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз", ГАК "Узавтойул", АО "Узбекистон темир йуллари", хокимиятами Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей в трехмесячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан программу опережающего развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территориях СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп".

Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно при формировании Инвестиционных программ Республики Узбекистан предусматривать в их параметрах лимиты капитальных вложений и выделение необходимых централизованных инвестиций для развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры свободных экономических зон, на основе их разработанных генеральных планов.

11. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству об определении ГУП "УзшахарсозликЛИТИ" генеральной проектной организацией по разработке генеральных планов СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп".

ГУП "УзшахарсозликЛИТИ" в трехмесячный срок разработать и по согласованию с Административным советом свободных экономических зон внести на утверждение генеральные планы СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Хазарасп" в установленном законодательством порядке.

12. АО "Узбекистон темир йуллари", Узбекскому агентству автомобильного и речного транспорта, Государственному таможенному комитету в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по созданию логистических центров и таможенных постов на территориях СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд", СЭЗ "Хазарасп" и СЭЗ "Джизак".

13. Рекомендовать Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и другим коммерческим банкам выделять кредиты за счет собственных и иностранных кредитных линий, привлеченных без предоставления государственной гарантии Республики Узбекистан, для софинансирования инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территориях создаваемых свободных экономических зон.

14. Признать утратившим силу абзац первый пункта 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года №УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон" и приложение к нему.

Внести в Указ Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года №УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон" изменения и дополнения согласно приложению №2.

15. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

УЗИНФОРМ

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