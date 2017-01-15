



В Узбекистане представлены к госнаградам ряд военнослужащих



ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 25-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям". Документом предписывается за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:



"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" Маллабоеву Абдусаттору Убайдуллаевичу - заместителю начальника управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:



орденом "Шон-шараф" I степени Хамраева Абдуллу Адхамовича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Шон-шараф" II степени Усмонова Лазизжона Собиржон угли - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кадирова Дониёра Бахтиёровича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан орденом "Дўстлик" Аминова Одила Шадиевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Голубенко Алексея Юрьевича - старшего преподавателя кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Нуржанова Бахитжана Муратжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Угая Алексея Платоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Мардлик" Азизова Санжара Ханжаровича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Музаффарова Ашрафжона Мирзаевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью Управления внутренних дел города Бухары

Муминова Кахрамонжона Абдукосимовича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахимова Мансура Муртазокуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахматова Бориса Акбаровича - главного инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан

Тоирова Умида Усмоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Тураева Бобура Негматжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хужаева Мамасоата Чориёровича - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Сариасийского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области

Юнусова Ислома Сохибовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Жасорат" Аблязханова Дилиера Кахрамоновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Адилова Фарруха Фарходовича (посмертно) - техника отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Алланиязова Алишера Юлдашбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Аманова Равшана Анваровича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области

Артыкова Адилбая Узакбаевича - первого заместителя начальника отдела внутренних дел города Нукуса Республики Каракалпакстан

Аскарова Абдуманнона Абдурашидовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел города Коканда Ферганской области

Ахмедова Шерзодбека Хасановича - оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Балыкчинского района Андижанской области

Баймуратова Зафара Рахимовича (посмертно) - специалиста отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Баратова Абдуназара Исабаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бозорова Икрома Эргашевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Гапирова Дилшода Равшанбековича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Гиясова Саидмурода Саидакбаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Гулдаева Отабека Келсинбоевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области

Гуломова Зухриддина Шамсиддиновича (посмертно) - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Жуманиязова Илхома Аширбаевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Закирова Шерзода Алишеровича - заместителя командира взвода группы Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Зохидова Рустама Хамроевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Иргашева Бахрома Ильхомджоновича (посмертно) - заместителя начальника штаба пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Кодирова Ахмаджона Хатамбоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Козокова Салохиддина Нуридиновича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Навоийской области

Кудратова Доврона Бахромовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Шайхантаурского района города Ташкента

Кушакова Фархода Хасановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Маматраимова Урола Маматмуродовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Маннапова Джахангира Бахадировича - старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту

Мансурова Голиба Мустафакуловича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области

Мирзаева Темурмалика Нагматилло угли - инструктора группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Муродова Дилшода Солихжоновича - инструктора-спасателя Республиканского многопрофильного центра быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Надирова Мирзабека Эшбаевича - начальника отделения отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью Управления внутренних дел города Самарканда

Нажметдинова Зухриддина Икрамовича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Гулистана Сырдарьинской области

Неъматова Икболжона Исмоиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Отажанова Батира Наримбаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Хорезмской области

Отамирзаева Улугбека Абдугофуровича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахманова Акмала Рашидовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента

Рахмонова Элёра Илёсовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области

Романова Сабита Азатовича (посмертно) - начальника службы управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Сафарова Феруза Саматовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

Темирова Аззама Янгибоевича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Джизакской области

Тогаева Тулкина Асадиллаевича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Усманова Аскара Шукуруллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Файзиева Акбаржона Аминовича (посмертно) - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хамзаева Жамолхона Махаматсолиевича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хасанова Дилшоджона Рахмитдиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Чориева Элёра Ахматовича (посмертно) - начальника службы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шарипова Азизбека Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Эргашева Дилшода Васиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Юлдашова Зарипбая Курбанбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юнусова Нодирбека Абдужаборовича (посмертно) - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ферганской области

Якубова Султана Нематжановича (посмертно) - старшего офицера отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан медалью "Содиқ хизматлари учун" Абдиева Аброра Абдумуталовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Янгикурганского района Наманганской области

Аденова Бекзода Эркабоевича - начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Акрамова Хайрулло Расулжоновича - старшего преподавателя кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Аракелова Андраника Геннадьевича - старшего офицера отдела Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Асророва Хуршидбека Комиловича - старшего инженера службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ахмадиллаева Фазлиддина Низомиддиновича - старшего офицера отдела управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Ахророва Умеджона Зайнуллоевича - начальника отделения медико-биологической защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области

Ачилова Наби Мамараимовича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Бабаходжаева Равшана Тавакаловича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Белоглазова Дмитрия Валерьевича - заместителя начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Вакилова Акбара Рахматуллаевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Еркебаева Андрея Темировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Исанова Валерия Рахимовича - заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан

Исмонова Анваржона Абдуманнобовича - командира секции войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Каршибаева Юсуфали Джумакуловича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя

Киличова Нормумина Назаровича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Кучкарова Шухратжона Кузыевича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан

Матанова Рахматулло Каримовича - начальника управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

Махматмуродова Собира Бекмуродовича - заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области

Обидова Асхата Замировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Пардаева Акрама Абдувахобовича - заместителя командира взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Пормонова Бахтиера Пулотовича - заместителя начальника Управления внутренних дел на транспорте

Ражабова Отабека Аликуловича - начальника отдела колонии исполнения наказания Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Рустамова Илхомжона Хамроевича - старшего преподавателя кафедры Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Сапарова Акрама Умирзаковича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Султонова Эрмата Эргашевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Тиркашева Отабека Шерматовича - штурмана-летчика войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Тошева Анвара Рахмоновича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Тургунбоева Нодира Турсуновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Турсунова Шухрата Хамроевича - врача-хирурга медицинского пункта войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Узакова Мухиддина Исмоилжоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Халимова Шерали Абдугафаровича - начальника экспертно-криминалистического отделения отдела внутренних дел Янгиюльского района Ташкентской области

Хасанбаева Рустама Хабибуллаевича - начальника отдела Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Эрманова Адхама Рахматуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Эрназарова Азизжона Хасановича - судью Военного суда Республики Узбекистан

Эшанкулова Алишера Пардабаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юсупова Атахана Янгибаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Элликкалинского района Республики Каракалпакстан медалью "Шуҳрат» Адашева Акмалжона Шермирзаевича - милиционера отдела охраны Управления внутренних дел города Намангана

Адизова Рустама Туймуродовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Азимова Махсудали Мухторовича - начальника учебного спортивно-технического клуба ОСО "Ватанпарвар" Учкуприкского района Ферганской области

Алишаева Собира Турсунбоевича - председателя Самаркандского военного суда

Алламуротова Эркина Шаймановича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ашурова Уктама Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бердимуродова Мансура Умидуллаевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бойкобилова Низомжона Абдукодировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Буриева Вохида Суюновича - заместителя командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Гуфранова Алибека Абдурахимовича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан

Джураева Умида Зафаровича - главного специалиста Республиканского центра технических и прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар"

Дусалиева Шухратжона Толибжоновича - председателя Бухарского военного суда

Жалилова Отабека Холмуродовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Жумабаева Собиржона Эшпулатовича - старшего специалиста-кинолога специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Зиядуллаева Анвара Закиржановича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Имамходжаева Аскара Хакимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Иняминова Ахтамхона Эсановича - начальника Главного управления таможенно-тарифного регулирования и учета платежей Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Кабилжанова Бахтиёра Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Кобилова Фахриддина Махмадолиевича - старшего техника войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Кодиркулова Хуршида Холмуминовича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Курайшева Шерзода Шахабитдиновича - заместителя начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Мамаева Аскара Алибаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Маматова Акмала Равшановича - заведующего кафедрой Самаркандского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Маматова Уткира Бахтиёровича - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Бухары Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области

Матмусаева Музаффаржона Соткиналиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ниезова Тулкинжона Эргашевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Пулатова Саида Шарифовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рамазанова Исмата Исмаиловича - помощника начальника Центра Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Рахимджанова Дилшода Абдуллаевича - заместителя начальника Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области

Рузиева Ислома Юсуфовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Солиева Улугбека Абдувалиевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Яккабагского района Кашкадарьинской области

Тошбекова Охонжона Расулжоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хонсаидова Мухсинали Махамадалиевича - начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Хусанову Сумбулу Исламовну - старшего преподавателя Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Шакирову Гульнору Рафиковну - ведущего специалиста отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Юсупова Жамолбека Зокир-угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Яхъяева Отабека Гайратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи