В Узбекистане представлены к госнаградам ряд военнослужащих

В Узбекистане представлены к госнаградам ряд военнослужащих15.01.2017 12:44
ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 25-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям".
Документом предписывается за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Маллабоеву Абдусаттору Убайдуллаевичу - заместителю начальника управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:
орденом "Шон-шараф" I степени
- Хамраева Абдуллу Адхамовича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Шон-шараф" II степени
- Усмонова Лазизжона Собиржон угли - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кадирова Дониёра Бахтиёровича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
орденом "Дўстлик"
- Аминова Одила Шадиевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Голубенко Алексея Юрьевича - старшего преподавателя кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Нуржанова Бахитжана Муратжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Угая Алексея Платоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
- Азизова Санжара Ханжаровича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Музаффарова Ашрафжона Мирзаевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью Управления внутренних дел города Бухары
- Муминова Кахрамонжона Абдукосимовича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахимова Мансура Муртазокуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахматова Бориса Акбаровича - главного инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тоирова Умида Усмоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тураева Бобура Негматжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хужаева Мамасоата Чориёровича - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Сариасийского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области
- Юнусова Ислома Сохибовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
- Аблязханова Дилиера Кахрамоновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Адилова Фарруха Фарходовича (посмертно) - техника отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Алланиязова Алишера Юлдашбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Аманова Равшана Анваровича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
- Артыкова Адилбая Узакбаевича - первого заместителя начальника отдела внутренних дел города Нукуса Республики Каракалпакстан
- Аскарова Абдуманнона Абдурашидовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел города Коканда Ферганской области
- Ахмедова Шерзодбека Хасановича - оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Балыкчинского района Андижанской области
- Баймуратова Зафара Рахимовича (посмертно) - специалиста отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Баратова Абдуназара Исабаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бозорова Икрома Эргашевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Гапирова Дилшода Равшанбековича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Гиясова Саидмурода Саидакбаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Гулдаева Отабека Келсинбоевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
- Гуломова Зухриддина Шамсиддиновича (посмертно) - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Жуманиязова Илхома Аширбаевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Закирова Шерзода Алишеровича - заместителя командира взвода группы Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Зохидова Рустама Хамроевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Иргашева Бахрома Ильхомджоновича (посмертно) - заместителя начальника штаба пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Кодирова Ахмаджона Хатамбоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Козокова Салохиддина Нуридиновича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Навоийской области
- Кудратова Доврона Бахромовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Шайхантаурского района города Ташкента
- Кушакова Фархода Хасановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Маматраимова Урола Маматмуродовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Маннапова Джахангира Бахадировича - старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту
- Мансурова Голиба Мустафакуловича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области
- Мирзаева Темурмалика Нагматилло угли - инструктора группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Муродова Дилшода Солихжоновича - инструктора-спасателя Республиканского многопрофильного центра быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Надирова Мирзабека Эшбаевича - начальника отделения отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью Управления внутренних дел города Самарканда
- Нажметдинова Зухриддина Икрамовича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Гулистана Сырдарьинской области
- Неъматова Икболжона Исмоиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Отажанова Батира Наримбаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Хорезмской области
- Отамирзаева Улугбека Абдугофуровича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахманова Акмала Рашидовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Рахмонова Элёра Илёсовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области
- Романова Сабита Азатовича (посмертно) - начальника службы управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сафарова Феруза Саматовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
- Темирова Аззама Янгибоевича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Джизакской области
- Тогаева Тулкина Асадиллаевича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Усманова Аскара Шукуруллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Файзиева Акбаржона Аминовича (посмертно) - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хамзаева Жамолхона Махаматсолиевича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хасанова Дилшоджона Рахмитдиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Чориева Элёра Ахматовича (посмертно) - начальника службы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шарипова Азизбека Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Эргашева Дилшода Васиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Юлдашова Зарипбая Курбанбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юнусова Нодирбека Абдужаборовича (посмертно) - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ферганской области
- Якубова Султана Нематжановича (посмертно) - старшего офицера отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Абдиева Аброра Абдумуталовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Янгикурганского района Наманганской области
- Аденова Бекзода Эркабоевича - начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Акрамова Хайрулло Расулжоновича - старшего преподавателя кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Аракелова Андраника Геннадьевича - старшего офицера отдела Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Асророва Хуршидбека Комиловича - старшего инженера службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ахмадиллаева Фазлиддина Низомиддиновича - старшего офицера отдела управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ахророва Умеджона Зайнуллоевича - начальника отделения медико-биологической защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области
- Ачилова Наби Мамараимовича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Бабаходжаева Равшана Тавакаловича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Белоглазова Дмитрия Валерьевича - заместителя начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Вакилова Акбара Рахматуллаевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Еркебаева Андрея Темировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Исанова Валерия Рахимовича - заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
- Исмонова Анваржона Абдуманнобовича - командира секции войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Каршибаева Юсуфали Джумакуловича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя
- Киличова Нормумина Назаровича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Кучкарова Шухратжона Кузыевича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
- Матанова Рахматулло Каримовича - начальника управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
- Махматмуродова Собира Бекмуродовича - заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области
- Обидова Асхата Замировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Пардаева Акрама Абдувахобовича - заместителя командира взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Пормонова Бахтиера Пулотовича - заместителя начальника Управления внутренних дел на транспорте
- Ражабова Отабека Аликуловича - начальника отдела колонии исполнения наказания Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Рустамова Илхомжона Хамроевича - старшего преподавателя кафедры Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сапарова Акрама Умирзаковича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
- Султонова Эрмата Эргашевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Тиркашева Отабека Шерматовича - штурмана-летчика войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тошева Анвара Рахмоновича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тургунбоева Нодира Турсуновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Турсунова Шухрата Хамроевича - врача-хирурга медицинского пункта войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Узакова Мухиддина Исмоилжоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Халимова Шерали Абдугафаровича - начальника экспертно-криминалистического отделения отдела внутренних дел Янгиюльского района Ташкентской области
- Хасанбаева Рустама Хабибуллаевича - начальника отдела Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Эрманова Адхама Рахматуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Эрназарова Азизжона Хасановича - судью Военного суда Республики Узбекистан
- Эшанкулова Алишера Пардабаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юсупова Атахана Янгибаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Элликкалинского района Республики Каракалпакстан
медалью "Шуҳрат»
- Адашева Акмалжона Шермирзаевича - милиционера отдела охраны Управления внутренних дел города Намангана
- Адизова Рустама Туймуродовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Азимова Махсудали Мухторовича - начальника учебного спортивно-технического клуба ОСО "Ватанпарвар" Учкуприкского района Ферганской области
- Алишаева Собира Турсунбоевича - председателя Самаркандского военного суда
- Алламуротова Эркина Шаймановича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ашурова Уктама Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Бердимуродова Мансура Умидуллаевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бойкобилова Низомжона Абдукодировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Буриева Вохида Суюновича - заместителя командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Гуфранова Алибека Абдурахимовича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
- Джураева Умида Зафаровича - главного специалиста Республиканского центра технических и прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар"
- Дусалиева Шухратжона Толибжоновича - председателя Бухарского военного суда
- Жалилова Отабека Холмуродовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жумабаева Собиржона Эшпулатовича - старшего специалиста-кинолога специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Зиядуллаева Анвара Закиржановича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Имамходжаева Аскара Хакимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Иняминова Ахтамхона Эсановича - начальника Главного управления таможенно-тарифного регулирования и учета платежей Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Кабилжанова Бахтиёра Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Кобилова Фахриддина Махмадолиевича - старшего техника войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Кодиркулова Хуршида Холмуминовича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Курайшева Шерзода Шахабитдиновича - заместителя начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Мамаева Аскара Алибаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Маматова Акмала Равшановича - заведующего кафедрой Самаркандского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Маматова Уткира Бахтиёровича - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Бухары Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
- Матмусаева Музаффаржона Соткиналиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ниезова Тулкинжона Эргашевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Пулатова Саида Шарифовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рамазанова Исмата Исмаиловича - помощника начальника Центра Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Рахимджанова Дилшода Абдуллаевича - заместителя начальника Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
- Рузиева Ислома Юсуфовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Солиева Улугбека Абдувалиевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Яккабагского района Кашкадарьинской области
- Тошбекова Охонжона Расулжоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хонсаидова Мухсинали Махамадалиевича - начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хусанову Сумбулу Исламовну - старшего преподавателя Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Шакирову Гульнору Рафиковну - ведущего специалиста отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юсупова Жамолбека Зокир-угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Яхъяева Отабека Гайратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.
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