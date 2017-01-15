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В Узбекистане представлены к госнаградам ряд военнослужащих
15.01.2017 12:44

ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 25-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям".

Документом предписывается за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Маллабоеву Абдусаттору Убайдуллаевичу - заместителю начальника управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:

орденом "Шон-шараф" I степени

  • Хамраева Абдуллу Адхамовича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Усмонова Лазизжона Собиржон угли - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кадирова Дониёра Бахтиёровича - заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

орденом "Дўстлик"

  • Аминова Одила Шадиевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Голубенко Алексея Юрьевича - старшего преподавателя кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Нуржанова Бахитжана Муратжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Угая Алексея Платоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Мардлик"

  • Азизова Санжара Ханжаровича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Музаффарова Ашрафжона Мирзаевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью Управления внутренних дел города Бухары
  • Муминова Кахрамонжона Абдукосимовича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахимова Мансура Муртазокуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахматова Бориса Акбаровича - главного инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тоирова Умида Усмоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тураева Бобура Негматжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хужаева Мамасоата Чориёровича - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Сариасийского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области
  • Юнусова Ислома Сохибовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Жасорат"

  • Аблязханова Дилиера Кахрамоновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Адилова Фарруха Фарходовича (посмертно) - техника отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Алланиязова Алишера Юлдашбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Аманова Равшана Анваровича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Артыкова Адилбая Узакбаевича - первого заместителя начальника отдела внутренних дел города Нукуса Республики Каракалпакстан
  • Аскарова Абдуманнона Абдурашидовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел города Коканда Ферганской области
  • Ахмедова Шерзодбека Хасановича - оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Балыкчинского района Андижанской области
  • Баймуратова Зафара Рахимовича (посмертно) - специалиста отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Баратова Абдуназара Исабаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бозорова Икрома Эргашевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Гапирова Дилшода Равшанбековича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Гиясова Саидмурода Саидакбаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Гулдаева Отабека Келсинбоевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
  • Гуломова Зухриддина Шамсиддиновича (посмертно) - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Жуманиязова Илхома Аширбаевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Закирова Шерзода Алишеровича - заместителя командира взвода группы Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Зохидова Рустама Хамроевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Иргашева Бахрома Ильхомджоновича (посмертно) - заместителя начальника штаба пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Кодирова Ахмаджона Хатамбоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Козокова Салохиддина Нуридиновича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Навоийской области
  • Кудратова Доврона Бахромовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Шайхантаурского района города Ташкента
  • Кушакова Фархода Хасановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Маматраимова Урола Маматмуродовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Маннапова Джахангира Бахадировича - старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту
  • Мансурова Голиба Мустафакуловича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области
  • Мирзаева Темурмалика Нагматилло угли - инструктора группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Муродова Дилшода Солихжоновича - инструктора-спасателя Республиканского многопрофильного центра быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Надирова Мирзабека Эшбаевича - начальника отделения отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью Управления внутренних дел города Самарканда
  • Нажметдинова Зухриддина Икрамовича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Гулистана Сырдарьинской области
  • Неъматова Икболжона Исмоиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Отажанова Батира Наримбаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Хорезмской области
  • Отамирзаева Улугбека Абдугофуровича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахманова Акмала Рашидовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Рахмонова Элёра Илёсовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области
  • Романова Сабита Азатовича (посмертно) - начальника службы управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сафарова Феруза Саматовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
  • Темирова Аззама Янгибоевича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Джизакской области
  • Тогаева Тулкина Асадиллаевича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Усманова Аскара Шукуруллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Файзиева Акбаржона Аминовича (посмертно) - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хамзаева Жамолхона Махаматсолиевича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хасанова Дилшоджона Рахмитдиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Чориева Элёра Ахматовича (посмертно) - начальника службы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шарипова Азизбека Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Эргашева Дилшода Васиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Юлдашова Зарипбая Курбанбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юнусова Нодирбека Абдужаборовича (посмертно) - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ферганской области
  • Якубова Султана Нематжановича (посмертно) - старшего офицера отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Абдиева Аброра Абдумуталовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Янгикурганского района Наманганской области
  • Аденова Бекзода Эркабоевича - начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Акрамова Хайрулло Расулжоновича - старшего преподавателя кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Аракелова Андраника Геннадьевича - старшего офицера отдела Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Асророва Хуршидбека Комиловича - старшего инженера службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ахмадиллаева Фазлиддина Низомиддиновича - старшего офицера отдела управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ахророва Умеджона Зайнуллоевича - начальника отделения медико-биологической защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области
  • Ачилова Наби Мамараимовича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Бабаходжаева Равшана Тавакаловича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Белоглазова Дмитрия Валерьевича - заместителя начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Вакилова Акбара Рахматуллаевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Еркебаева Андрея Темировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Исанова Валерия Рахимовича - заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Исмонова Анваржона Абдуманнобовича - командира секции войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Каршибаева Юсуфали Джумакуловича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя
  • Киличова Нормумина Назаровича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Кучкарова Шухратжона Кузыевича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Матанова Рахматулло Каримовича - начальника управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
  • Махматмуродова Собира Бекмуродовича - заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области
  • Обидова Асхата Замировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Пардаева Акрама Абдувахобовича - заместителя командира взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Пормонова Бахтиера Пулотовича - заместителя начальника Управления внутренних дел на транспорте
  • Ражабова Отабека Аликуловича - начальника отдела колонии исполнения наказания Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Рустамова Илхомжона Хамроевича - старшего преподавателя кафедры Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сапарова Акрама Умирзаковича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Султонова Эрмата Эргашевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Тиркашева Отабека Шерматовича - штурмана-летчика войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тошева Анвара Рахмоновича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тургунбоева Нодира Турсуновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Турсунова Шухрата Хамроевича - врача-хирурга медицинского пункта войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Узакова Мухиддина Исмоилжоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Халимова Шерали Абдугафаровича - начальника экспертно-криминалистического отделения отдела внутренних дел Янгиюльского района Ташкентской области
  • Хасанбаева Рустама Хабибуллаевича - начальника отдела Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Эрманова Адхама Рахматуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Эрназарова Азизжона Хасановича - судью Военного суда Республики Узбекистан
  • Эшанкулова Алишера Пардабаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юсупова Атахана Янгибаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Элликкалинского района Республики Каракалпакстан

медалью "Шуҳрат»

  • Адашева Акмалжона Шермирзаевича - милиционера отдела охраны Управления внутренних дел города Намангана
  • Адизова Рустама Туймуродовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Азимова Махсудали Мухторовича - начальника учебного спортивно-технического клуба ОСО "Ватанпарвар" Учкуприкского района Ферганской области
  • Алишаева Собира Турсунбоевича - председателя Самаркандского военного суда
  • Алламуротова Эркина Шаймановича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ашурова Уктама Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бердимуродова Мансура Умидуллаевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бойкобилова Низомжона Абдукодировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Буриева Вохида Суюновича - заместителя командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Гуфранова Алибека Абдурахимовича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Джураева Умида Зафаровича - главного специалиста Республиканского центра технических и прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар"
  • Дусалиева Шухратжона Толибжоновича - председателя Бухарского военного суда
  • Жалилова Отабека Холмуродовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жумабаева Собиржона Эшпулатовича - старшего специалиста-кинолога специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Зиядуллаева Анвара Закиржановича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Имамходжаева Аскара Хакимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Иняминова Ахтамхона Эсановича - начальника Главного управления таможенно-тарифного регулирования и учета платежей Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Кабилжанова Бахтиёра Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Кобилова Фахриддина Махмадолиевича - старшего техника войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Кодиркулова Хуршида Холмуминовича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Курайшева Шерзода Шахабитдиновича - заместителя начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Мамаева Аскара Алибаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Маматова Акмала Равшановича - заведующего кафедрой Самаркандского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Маматова Уткира Бахтиёровича - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Бухары Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
  • Матмусаева Музаффаржона Соткиналиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ниезова Тулкинжона Эргашевича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Пулатова Саида Шарифовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рамазанова Исмата Исмаиловича - помощника начальника Центра Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Рахимджанова Дилшода Абдуллаевича - заместителя начальника Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
  • Рузиева Ислома Юсуфовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Солиева Улугбека Абдувалиевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Яккабагского района Кашкадарьинской области
  • Тошбекова Охонжона Расулжоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хонсаидова Мухсинали Махамадалиевича - начальника отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хусанову Сумбулу Исламовну - старшего преподавателя Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Шакирову Гульнору Рафиковну - ведущего специалиста отдела Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юсупова Жамолбека Зокир-угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Яхъяева Отабека Гайратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.

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