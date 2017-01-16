Курсы валют в Узбекистане на/c 16 января

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 16 января 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,429.52 (702) 1 сингапурский доллар 2,274.43 (124) 1 канадский доллаp 2,473.23 (752) 1 шведская крона 363.99 (156) 1 юань ренминби 471.63 (756) 1 швейцарский франк 3,214.74 (208) 1 датская кpона 463.75 (784) 1 диpхам ОАЭ 885.12 (352) 1 исландская кpона 28.48 (818) 1 египетский фунт 172.01 (392) 10 японских иен 284.68 (826) 1 фунт стеpлингов 3,910.38 (410) 10 южнокорейских вон 27.51 (840) 1 доллаp США 3,251.06 (414) 1 кувейтский динар 10,634.82 (949) 1 новая турецкая лира 867.83 (422) 100 ливанских фунтов 216.00 (960) 1 СДР 4,393.00 (458) 1 малайзийский ринггит 728.28 (978) 1 евро 3,450.04 (578) 1 норвежская крона 381.65 (980) 1 гривна 117.50 (643) 1 российский рубль 54.76 (985) 1 польский злотый 787.43

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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