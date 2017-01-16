Подведены итоги социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Кабинета Министров страны, которое было посвящено итогам развития национальной экономики и социальной сферы Республики за 2016 год.

В ходе заседания были заслушаны отчеты руководителей министерств и ведомств по итогам деятельности вверенных им структур, а также с докладом выступил глава государства, который обозначил основные задачи по дальнейшему развитию страны.

В частности, на мероприятии было озвучено, что рост ВВП страны в минувший год, в сравнении с 2015 годом, составил 107,8 процентов. Прирост объемов промышленной продукции составил 6,6 процента, подрядных строительных работ – 12,5 процента, розничного товарооборота – 14,4 процента, услуг – 12,5 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1 процента к ВВП. Обеспечено положительное сальдо во внешнеторговом обороте.

Было сообщено, что уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил 5,7 процента.

В целом, в национальную экономику инвестировано более 16,6 миллиарда долларов США (что на 9,6 процента больше, чем в 2015 году). При этом объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов вырос на 11,3 процента и превысил 3,7 миллиарда долларов США.

Завершена реализация 164 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов США, в том числе, освоено производство легковых автомобилей модели "Т-250" на АО "ДжиЭм Узбекистан", расширен цементный завод в Джизакской области, введены две парогазовые установки общей мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС и энергоблок по сжиганию высокозольного угля мощностью 150 МВт на Ангренской ТЭС.

Построена новая электрифицированная железнодорожная линия Ангрен-Пап с уникальным 19-километровым тоннелем через горный перевал Камчик, соединившая надежным транспортным сообщением области Ферганской долины с остальными регионами страны. Организовано движение высокоскоростных пассажирских электропоездов "Афросиаб" по маршруту Ташкент-Бухара и обратно.

В сельском хозяйстве обеспечен рост объемов сельскохозяйственного производства на 6,6 процента, в том числе, плодоовощной продукции – на 11,2 процента, картофеля – на 9,7 процента, бахчевых – на 10,4 процента.

В 2016 году было создано около 32 тысяч новых субъектов малого бизнеса, что на 18 процентов больше, чем в 2015 году. Вклад малого бизнеса в валовой внутренний продукт страны вырос до 56,9 процента, а в промышленности – до 45 процентов.

Реальные доходы населения увеличились на 11 процентов. Заработная плата работников бюджетных организаций повышена на 15 процентов, пенсии и социальные пособия – на 12,1 процента. Обеспечено трудоустройство около 726 тысяч человек, в том числе 438,5 тысячи выпускников образовательных учреждений.

В рамках Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка" осуществлен широкий комплекс мер по усилению охраны здоровья матери и ребенка, формированию здорового и гармонично развитого поколения, на финансирование которых за счет всех источников направлено более 8 триллионов сумов и 212 миллионов долларов США.

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